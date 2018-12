BR-Rundfunkrat genehmigt Wirtschaftsplan 2019 ARD-Strukturprojekte führen zu weiteren Einsparungen

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat in seiner Sitzung am 6. Dezember 2018 den zuvor vom Verwaltungsrat geprüften Wirtschaftsplan 2019 genehmigt. Im Finanzergebnis ergibt sich ein planerisches Defizit in Höhe von 21,3 Millionen Euro, das durch eine Entnahme aus der Beitragsrücklage ausgeglichen werden kann. Der Vorsitzende des Rundfunkrats macht jedoch darauf aufmerksam, dass es sich dabei um eine Sondersituation handelt.