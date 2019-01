Rundfunkrat Mitglieder des Rundfunkrats

Der Rundfunkrat zählt insgesamt 50 Mitglieder, die von den in Art. 6 Absatz 3 Bayerisches Rundfunkgesetz festgelegten politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Gruppen für jeweils fünf Jahre dorthin entsandt werden. Vom Bayerischen Landtag werden zwölf, von der Bayerischen Staatsregierung ein Vertreter entsandt. Die aktuelle Amtszeit des Rundfunkrats hat am 1. Mai 2017 begonnen. Die konstituierende Sitzung des Rundfunkrats fand am 11. Mai 2017 statt.