BR-Rundfunkrat Vertreter für Programmbeiräte gewählt

Der BR-Rundfunkrat hat in seiner Sitzung am 10. Juni 2021 Frau Dr. Martina Eglauer nach Beratung im Plenum in Briefwahl als seine Vertreterin in den Programmbeirat von ARTE Deutschland für die kommende Amtszeit (1. November 2021 bis 31. Oktober 2024) gewählt. Frau Dr. Eglauer wurde von den Organisationen der Erwachsenenbildung in den Rundfunkrat entsandt. Der bisherige Vertreter im Programmbeirat, Robert Stauffer, stand für eine Kandidatur nicht mehr zur Verfügung. Der Vorsitzende hat ihm bereits jetzt für sein 20-jähriges Wirken im Programmbeirat von ARTE Deutschland gedankt.