Archiv bis Dezember 2018 Berichte aus dem Plenum, Pressemeldungen und Resolutionen

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat in seiner Sitzung am 25. Oktober 2018 Peter Hufe für weitere fünf Jahre als Mitglied des Verwaltungsrats des Bayerischen Rundfunks gewählt.

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat in seiner Sitzung am 19. Juli 2018 der Wiederberufung von Thomas Hinrichs als Informationsdirektor zugestimmt. Der neue Vertrag beginnt am 1. Mai 2019 und endet am 30. April 2024.

Außerdem hat der Rundfunkrat der Wiederberufung von Walter Schmich als Leiter des Programmbereichs Bayern 1 - Bayern 3 - Puls in der Hörfunkdirektion zugestimmt. Der neue Vertrag beginnt am 1. November 2018 und endet am 31. Oktober 2023

Abschließend hat der Rundfunkrat den Jahresabschluss und die Wirtschaftsrechnung 2017 genehmigt. Neben der konsequenten Fortführung des eingeschlagenen Konsolidierungskurses führt vor allem der neu abgeschlossene Tarifvertrag für die Altersversorgung zu einem handelsrechtlichen Überschuss in Höhe von 48,5 Millionen Euro