Storytelling Club Kinder blicken auf ihre eigenen Stärken

Jeden Tag stehen wir alle vor der Herausforderung, mit der besonderen Zeit der Pandemie umzugehen. Und machen uns dabei selten bewusst, wie gut wir uns eigentlich durch diese schwierige Phase schlagen. Die Stiftung PRIX JEUNESSE lädt Kinder ein, Geschichten ihrer eigenen starken Momente in der Zeit der Pandemie zu erzählen, im virtuellen "Storytelling Club". Kinder in vielen Ländern der Welt nehmen derzeit an Storytelling Clubs teil und teilen ihre starken Geschichten durch Erzählen, Schreiben und Malen. Einige der Geschichten, die in Storytelling Clubs entstehen, werden verfilmt und damit Teil der internationalen Koproduktionsserie "Der Tag, an dem ich in der Pandemie stark wurde".