Interview So hilft Sternstunden im Ukraine-Krieg

BR.de: Sternstunden engagiert sich schon länger für Kinderhilfsprojekte in der Ukraine. Wie reagiert der Verein nun auf den aktuellen Konflikt?

Marianne Lüddeckens: Sternstunden unterstützt bereits seit vielen Jahren Projekte in der Ukraine und den Nachbarländern. Wir stehen in intensivem und vertrauensvollem Austausch mit unseren Projektpartnern und haben entsprechende Unterstützung angeboten. Sternstunden wird Hilfsprojekte für die Notleidenden des Ukraine-Kriegs in namhafter Höhe fördern.

Marianne Lüddeckens leitet den Aufgabenbereich Projekte bei Sternstunden e.V. Das erfolgreiche Spendenjahr 2021 versetzt uns in die Lage, jetzt schnell Fördermittel für Hilfsprojekte zur Verfügung stellen zu können. Von einem Sonderspendenaufruf zur "Nothilfe Ukraine" hat Sternstunden jedoch vorerst abgesehen. Als reiner Projektfinanzierer ist Sternstunden nicht auf die Durchführung von Hilfsmaßnahmen bei großen humanitären Katastrophen spezialisiert.

Wir wollen unserem Grundsatz treu bleiben, dass wir nur Projekte von Projektpartnern fördern, die wir kennen, denen wir vertrauen und die einen konkreten Förderantrag bei uns stellen. Eine bloße Weiterleitung von Spendengeldern in Kanäle, die wir nicht kennen oder kontrollieren können, soll es auch zukünftig nicht geben.

Welche konkreten Projekte wurden bereits gestartet oder sind in Vorbereitung?

Wir konnten bislang fünf konkrete Projekte zur Nothilfe für geflüchtete Familien, Kinder und Jugendliche auf den Weg bringen. Dafür wurden bereits über 600.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Sternstunden unterstützt z.B. Caritas International mit 500.000 Euro, die geflüchtete Familien, sog. Binnenvertriebene in der Ukraine versorgt. Dazu gehören Nahrungsmittel, Trinkwasser und Hygieneartikel und weitere Sachgüter. Dies ist möglich, da es zwei Caritas Organisationen in der Ukraine gibt, die gut vernetzt sind und vor Ort Hilfe leisten können.

Lebensmittelspenden sind ein Teil der Hilfe für die Menschen in der Ukraine Bei den anderen Fördermaßnahmen handelt es sich um Hilfstransporte, die von Vereinen organisiert werden und in der Westukraine helfen. Hierüber berichten wir auch auf unserer Webseite. Und weitere Projekte werden in den nächsten Wochen dazukommen.

Welche Rückmeldungen bekommen Sie von den Partnern in oder in der Nähe der Ukraine? Mit welchen Herausforderungen haben sie es hier zu tun?

Ein Frau mit zwei kleinen Kindern am Grenzübergang Ubľa (Slowakei). Von unseren Projektpartnern erhalten wir die Information, dass Hilfe unmittelbar vor Ort zur Versorgung von binnenvertriebenen Familien in der Ukraine nur sehr schwer bzw. kaum noch möglich ist. Viele Vereine sind derzeit damit beschäftigt, vor Ort konkrete Projekte zur Aufnahme der geflüchteten Menschen in den Nachbarländern und in Deutschland zu organisieren. Unsere Projektpartner werden uns den konkreten Förderbedarf nennen, sobald sie dazu eine Aussage treffen können.

Gibt es auch Pläne für Projekte in Bayern?

Einer der Projektpartner von Sternstunden: "Caritas International" Zurzeit spricht vieles dafür, dass wir uns auch auf Projekte zur Versorgung und Betreuung der nach Bayern geflüchteten ukrainischen Familien und Kinder konzentrieren werden.

Was können Menschen tun, wenn sie helfen wollen?