Sternstunden-Tag 2013 Überwältigendes Spendenergebnis

Ein Tag im Zeichen der Nächstenliebe: Notleidende Kinder standen am Freitag, 6. Dezember, den ganzen Tag im Mittelpunkt der Hörfunk- und Fernsehprogramme sowie des Onlineangebots des Bayerischen Rundfunks. 5,6 Millionen Euro konnten dank der großen Spendenbereitschaft am Sternstunden-Tag für Kinder in Not gesammelt werden – ein überwältigendes Ergebnis.