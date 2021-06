Zaubern Sie sich einen Stern auf die Wange Der neue Instagram-Filter für Sternstunden

Im letzten Jahr gab es extra für Sternstunden den ersten Instagram-Filter, der dank AR-Technik in die eigene Instagram-Story integriert werden konnte.

Goldenen Stern auf die Wange zaubern

Wie kommt der Sternstunden-Stern auf meine Wange?

Nun wurde er überarbeitet und steht ab sofort zur Verwendung bereit. Wer sich für Sternstunden einsetzen möchte, zaubert sich einen goldenen Stern auf die Wange und postet fleißig, am besten mit dem Hashtag #sternstunden2020 versehen.

Der Filter ist nicht nur aktualisiert, sondern hat auch noch verbesserte Features. So können die Sterne in verschiedenen Farben blinken, zudem wird das Gesicht automatisch verschönert.