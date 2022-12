Sternstunden-Tag 2022 11,65 Millionen für Kinder in Not gespendet

Wahnsinn! Am Ende des Sternstunden-Tages 2022 sind 11,65 Millionen Euro für Kinder in Not gespendet worden. Von Ihnen! Das ist das zweitbeste Ergebnis aller Zeiten. Herzlichen Dank an alle, die diese großartige Spendensumme ermöglicht haben.