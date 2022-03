Krieg in der Ukraine Sternstunden-Projekt für geflüchtete Familien

Am 24. Februar haben russische Truppen einen großangelegten Angriff auf das Nachbarland Ukraine begonnen. Die Folgen für das Land und seine Bevölkerung werden dramatisch sein. Viele Menschen, besonders Frauen und Kinder, sind auf der Flucht. Sie suchen Schutz innerhalb ihres Landes und in den Nachbarländern. Sternstunden unterstützt seit vielen Jahren Projekte in der Ukraine.

Unsere Projektpartner sind in der Region gut vernetzt. “Wir werden helfen und loten gerade zusammen mit unseren Projektpartnern mögliche Hilfsmaßnahmen aus”, so Marianne Lüddeckens, Leitung Projekte Sternstunden. Als erstes Projekt werden Nothilfemaßnahmen für geflüchtete Familien der Caritas International unterstützt. Mit 500.000 Euro sollen sie mit Nahrungsmitteln, Trinkwasser und Hygieneartikeln versorgt werden.

Stetig steigende Flüchtlingszahlen

Die von Sternstunden finanzierten Nothilfemaßnahmen werden von den Partnern der Caritas International an der polnisch-ukrainischen Grenze umgesetzt und dort, wo es noch möglich ist, wird die Hilfe auch in die Ukraine gebracht. Helfen auch Sie! <!-- --> Sternstunden Hier können Sie online spenden

Die Flüchtlingszahlen in den Nachbarländern der Ukraine steigen stetig an. In Polen werden eine Million geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer erwartet, die Warteschlangen vor den Grenzen sind kilometerlang. Die Caritasorganisationen vor Ort versorgen die schutzsuchenden Menschen mit Lebensmitteln, Trinkwasser und Hygieneartikeln.

Damit Kinder die traumatischen Erlebnisse für einige Momente vergessen können, werden Schutzräume aufgebaut, wo Kinder ein offenes Ohr finden, spielen, malen und Sport treiben können. Auch Erwachsene, die Ansprache brauchen, werden psychosozial betreut.

19 Caritas-Zentren in der Ukraine