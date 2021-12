50.000 Euro für Sternstunden Spenden-Livestream mit “GameTube”

Es begann 2019 mit einer einfachen Idee: Bayerische YouTuber streamen live auf ihrer Plattform eine Weihnachtssendung — und sammeln damit Spenden für Sternstunden, die Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks. Das Ergebnis beim diesjährigen “GameTube schenkt Sternstunden”: 50.000 Euro für Kinder in Not! In den vergangenen Jahren konnten insgesamt 150.000 Euro gesammelt werden.