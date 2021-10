Weihnachtssterne für den Sternstunden-Christkindlesmarktstand Sternebastler gesucht!

Dann dreht sich am Sternstunden-Stand wieder alles um den Förderverein und die Hilfe für Kinder in Not. Vom 26. November bis einschließlich Heiligabend verteilen unzählige Ehrenamtliche handgefertigte Sterne gegen Spende. Natürlich geht wieder jeder gesammelte Cent ohne Abzug an Kinderhilfsprojekte in Deutschland und der ganzen Welt.