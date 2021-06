BR-Benefizaktion "Auf bessere Zeiten" – der Sternstunden-Song 2020

Claudia Koreck, die sich schon seit 2007 für Sternstunden einsetzt, sagt: "Für uns war es wichtig, dass gerade in diesen Zeiten durch das Lied der Funke der Menschlichkeit wieder in die Gesellschaft getragen wird. Durch die Mitwirkung von Vertretern der unterschiedlichsten Musikrichtungen und Generationen bayerischer Künstler legt jeder seine persönliche Sichtweise auf die Thematik von Sternstunden in das Lied. So entstand ein Song, der unsere Ideen von Liebe und Menschlichkeit in der heutigen Zeit versinnbildlicht."