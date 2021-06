Sternstunden-Bilanz 2019 Großartiges Ergebnis am Sternstunden-Tag

Am Freitag, 13. Dezember 2019, widmete der BR sein Programm Kindern in Not: Am großen Sternstunden-Tag berichteten Hörfunk, Fernsehen und Online über Projekte, die von Sternstunden, der Benefizaktion des BR, unterstützt werden, und riefen zu Spenden auf. Bereits um 9.45 Uhr war die erste Million erreicht. Der Tag fand seinen Abschluss am Abend mit einer glanzvollen Gala live aus der Frankenhalle in Nürnberg mit vielen prominenten Gästen. Die Moderatoren Sabine Sauer und Volker Heißmann begrüßten Peter Maffay, Olga Peretyatko, Ella Endlich, die Spider Murphy Gang, die Bläserformation EastEleven sowie den erst 12-jährigen Zauberer Magic Maxl. Die Nürnberger Symphoniker musizierten gemeinsam mit einem großen Kinderchor aus Fürther Schulen, und fast das gesamte Ensemble der BR-Erfolgsserie "Dahoam is Dahoam" reiste an, um eine bayerische Version des Weihnachtsliedes "Leise rieselt der Schnee" zu singen. Die "Meistersinger von Nürnberg", der parteiübergreifende Chor bayerischer Politiker, präsentierten in diesem Jahr die Sternstunden-Version des Weihnachtsklassikers "Jingle Bells".