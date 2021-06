25 Jahre Sternstunden Sternebastler gesucht

Mit Phantasie Gutes tun: auch in diesem Jahr bittet Sternstunden wieder um Ihre Mithilfe. Denn vom 30. November bis zu,m Heiligabend sind wieder zahlreiche Ehrenamtliche, darunter auch viele Prominente, am Sternstunden-Stand des Nürnberger Christkindlesmarktes im Einsatz, um gebastelte Sterne gegen eine Spende zu verteilen. Wie immer geht jeder gesammelte Cent ohne Abzug an Kinderhilfsprojekte in Deutschland und der ganzen Welt.