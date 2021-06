BR Engagement Lange Tradition des Helfens

Weihnachtshilfe (1948 bis 1968) In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg mangelte es der Bevölkerung an allem. Der BR wollte helfen und startete - damals noch als "Radio München" - als erste Rundfunkanstalt eine der umfassendsten Spendenaktionen. Die "Weihnachtsfreude für Menschen in Not" unterstützte Bedürftige an Weihnachten. Das BR-Publikum spendete überwiegend Pakete, die vor allem Lebensmittel und Kleidung enthielten. Es wurden aber auch Paten für alleingelassene Kinder und alte Menschen ohne Angehörige vermittelt.

Die Aktion "Weihnachtshilfe" war nicht das Ergebnis langer Planung, sondern entsprang einem Zufall. In der Vorweihnachtszeit im Jahr 1948 war eine Reportage über das größte Flüchtlingsheim in Bayern geplant. Die Flüchtlinge lebten dort in schlimmsten Verhältnissen und die Aussagen der Menschen dort waren derart bewegend, dass die damalige Leiterin des Frauenfunks, Ilse Weitsch, beschloss, dies nur dann auszustrahlen, wenn gleichzeitig den Hörerinnen und Hörern ein Ventil geschaffen werde und sie die Möglichkeit zur Hilfe hätten. Es war der Beginn der ersten Aktion dieser Art in dieser Zeit. Hilfsaktionen anderer Sender oder Zeitungen folgten erst im darauffolgendem Jahr.

1990 startete der Bayerische Rundfunk eine Spendenaktion in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Roten Kreuz unter dem Titel "Bayern hilft der Sowjetunion" mit Schwerpunkt Ukraine. Dort litt die Bevölkerung nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl unter der hohen Strahlenbelastung und war deshalb von der damaligen Versorgungskrise in der UdSSR besonders hart betroffen. 1994 sammelte der Bayerische Rundfunk dann zusammen mit dem ARD-Mittagsmagazin und Friedhelm Brebeck Spenden, die an die Johanniter-Unfall-Hilfe weitergeleitet wurde. Mit dem Geld wurden täglich zwischen 1.000 und 2.000 alte Menschen in Sarajewo in einer Suppenküche bewirtet.