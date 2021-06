Jubiläum BR feiert 25 Jahre Sternstunden

Den Auftakt im Jubiläumsjahr machte ein Festkonzert des Symphonieorchesters im März, gefolgt vom "Sternstunden Game Day" der Bayern LB mit dem FC Bayern Basketball am 22. April 2018.

Am 20. September 2018 öffnete eine Ausstellung ihre Türen, die die Arbeit von "Sternstunden e.V." im letzten Vierteljahrhundert aufzeigt. Im November wird dann auch der Sternstunden-Jubiläumssong vorgestellt, den das Rundfunkorchester des BR gemeinsam mit Christine Stümer, Sebastian Winkler und anderen aus der aktuellen Pop-Szene einspielt. Höhepunkt ist wie immer der große Sternstunden-Tag am 14. Dezember mit der festlichen Gala am Abend im BR Fernsehen.