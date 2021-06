Sternstunden-Tag 2017 Die Spendenzentralen

In der Spendenzentrale im Münchner Funkhaus werden über den Tag verteilt neben vielen Ehrenamtlichen auch Prominente an den Spendentelefonen sitzen. Angekündigt haben sich u.a. Anne-Sophie Mutter, Alfons Schuhbeck, Chris Böttcher, Max von Thun, Nina Ruge, Luise Kinseher, Jutta Speidel, Uschi Glas sowie eine Reihe von BR-Moderatoren aus Hörfunk und Fernsehen. Rekordverdächtig ist das Engagement von Schauspielerin Corinna Binzer: wie schon im vergangenen Jahr wird sie von 6 Uhr morgens bis zum Ende gegen 23 Uhr Spendenanrufe entgegennehmen.

In Nürnberg werden u. a. Hansi Hinterseer, Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly, die Fränkische Weinkönigin Silena Werner, der Präsident des Fastnachtsverbands Bernhard Schlereth und Alexander Huber von den Huber-Buam an den Spendentelefonen sitzen.

Auch in diesem Jahr wird unter allen Anrufern und Online-Spendern ein Preis verlost. Voraussetzung: die Spende muss mindestens zehn Euro betragen und am 15. Dezember aufgegeben werden. Unter der Telefonnummer 0137 / 10 10 200 werden in der Zeit von 06.00 bis 23.00 Uhr Spendenanrufe entgegengenommen. Ein Anruf kostet 14 Cent, Mobilfunkpreise können abweichen. Die Verlosung findet live am Ende der Sternstunden-Gala statt.