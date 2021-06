Sternstunden-Tag 2017 Das Online-Programm

Die BR-Facebook-Seite präsentiert Video-Interviews mit Menschen, prominent und weniger prominent, die in der Spendenzentrale im Münchner Funkhaus sitzen und Spendenanrufe entgegennehmen. Sie erzählen, warum sie sich für Sternstunden engagieren, was ihr schönstes Erlebnis am Telefon war etc. Außerdem wird es eine über den Tag wachsende Bildergalerie geben, die dokumentiert, was im BR an diesem speziellen Tag alles los ist. Hinter den Kulissen live dabei sein können Interessierte in einer sich über den Tag entwickelnden Instagram-Story, und am Abend bekommen die Zuschauer während der Sternstunden-Gala in einem Facebook Livestream einen exklusiven Backstage-Blick.