Sternstunden-Tag 2017 Das Programm im Hörfunk

Am Sternstunden-Tag werden in vielen Sendungen Helferinnen und Helfer sowie Hilfsprojekte vorgestellt, und Bayern 2-MitarbeiterInnen arbeiten in der Spendenzentrale. Im Programm von Bayern 2 wird die Vielfalt der Projekte und deren Nachhaltigkeit präsentiert - beginnend ab 6.05 Uhr in dem aktuellen Magazin radioWelt am Morgen. Im Notizbuch ab 10.05 Uhr und in der radioWelt am Mittag ab 13.05 Uhr erzählen neben den Moderatorinnen und Moderatoren auch prominente Telefonpaten von ihren Erfahrungen an den Spendentelefonen. Außerdem werden Projekte vorgestellt, die von der Aktion Sternstunden unterstützt werden, und die stellvertretend veranschaulichen, wie die Spendengelder eingesetzt werden. In der Sendung regionalZeit ab 13.30 Uhr wird über Hilfsprojekte aus Südbayern bzw. aus Franken berichtet.



In der Reportage-Sendung Nahaufnahme, um 15.30 Uhr, geht es um die Aktion "Geschenk mit Herz" der Hilfsorganisation humedica. Die Idee dahinter ist so einfach wie bestechend: Schuhkartons werden mit kleinen Präsenten wie Kuscheltieren, Schreibwaren, Süßigkeiten, Spielzeug oder Anziehsachen bestückt und bunt verpackt. Diese Päckchen gehen an Mädchen und Buben im Alter zwischen zwei und zwölf Jahren überwiegend in ärmere Regionen Osteuropas. Heinz Gorr war mit der Hilfsorganisation im Norden Rumäniens und hat die Verteilung der Päckchen an Kinder vor Ort begleitet. Bayern 2 ist in diesem Jahr erstmals Medienpartner der Aktion "Geschenk mit Herz".



Um 16.05 Uhr begrüßt Ursula Heller in Eins zu Eins. Der Talk den Regensburger Benediktiner-Mönch Gerhard Lagleder. Pater Lagleder ging vor über 25 Jahren nach Südafrika und kümmert sich dort insbesondere um Aidswaisen. Seine Projekte werden von Sternstunden e. V. gefördert.



Abgeschlossen wird die Berichterstattung zum Sternstunden-Tag 2017 auf Bayern 2 am Samstag, 16. Dezember in der Bayernchronik ab 11.05 Uhr mit einem Beitrag über den Sternstunden-Tag in Nürnberg mit der großen Sternstunden-Gala am Vorabend.



Während des gesamten Tages hält Bayern 2 die Hörerinnen und Hörer über den aktuellen Spendenstand auf dem Laufenden.