Sternstunden-Tag 2017 Das Programm im Fernsehen

Voller Einsatz für den guten Zweck: Nicht nur das Heimatmagazin selbst widmet sich am Sternstunden-Tag in vielen Facetten der BR-Benefizaktion, sondern auch die Moderatoren und Experten sind vielfältig im Einsatz für die gute Sache. Alle vier Wir in Bayern-Moderatoren sind am Sternstunden-Tag vor und hinter der Kamera tätig: Während Michael Sporer die Sendung selbst moderiert, meldet sich Andrea Lauterbach live aus der Spendenzentrale im Münchner Funkhaus, um vom aktuellen Spendenstand und der Arbeit der prominenten "Telefonisten" zu berichten. Dominik Pöll schaltet sich live aus Nürnberg vom Christkindlesmarkt zu, wo am Sternstunden-Stand Sterne, die BR-Zuschauer und –Zuhörer zuvor gebastelt haben, gegen Spenden ausgegeben werden. Sabine Sauer schließlich moderiert am Abend die große Sternstunden-Gala im BR Fernsehen, die ab 19.30 Uhr live aus der Messehalle in Nürnberg übertragen wird. Zahlreiche Wir in Bayern-Experten unterstützten die Münchner Telefonzentrale, indem sie für die gute Sache Telefondienst machen.



Auch die gesamte Sendung Wir in Bayern beschäftigt sich am Sternstunden-Tag mit dem Kinderhilfsprojekt. In Beiträgen stellt das Magazin Projekte vor, die von den Sternstunden unterstützt werden, darunter die Blindeninstitutsstiftung in Würzburg, die dank Sternstunden einen Neubau bekommen hat. Im Studio sind Andy Doege und sein Sohn Miguel zu Gast, die einen "Star Wars"-Film zu Gunsten von Sternstunden gedreht haben. Konditormeisterin Melanie Michel hat sich für diesen besonderen Tag schließlich eine außergewöhnliche Torte einfallen lassen – in Sternform.