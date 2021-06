Rekordergebnis am Sternstundentag 7,77 Millionen Euro für Kinder in Not

"Wieder einmal haben die Menschen in Bayern bewiesen, dass sie ein großes Herz haben für die, die diese Hilfe am meisten brauchen: Kinder und Jugendliche in Not, egal ob hier bei uns in Bayern oder in den Krisengebieten der Welt. Dafür danke ich allen Spenderinnen und Spendern. Mein Dank gilt auch unseren Partnern und Sponsoren sowie allen BR-Mitarbeitern, ehrenamtlichen und prominenten Helfern, die seit vielen Jahren die Benefizaktion des BR unterstützen und diesen Tag und dieses großartige Spendenergebnis erst möglich machen. Dass die letztjährige Spendensumme nun so deutlich übertroffen wurde, freut mich riesig."

Am Freitag, 15. Dezember 2017, widmete der BR sein Programm Kindern in Not: Am großen Sternstunden-Tag berichteten Hörfunk, Fernsehen und Online über Projekte, die von Sternstunden, der Benefizaktion des BR, unterstützt werden, und riefen zu Spenden auf. Bereits um 10.15 Uhr war die erste Million erreicht. Der Tag fand seinen Abschluss am Abend mit einer glanzvollen Gala live aus der Frankenhalle in Nürnberg mit vielen prominenten Gästen. Die Moderatoren Sabine Sauer und Volker Heißmann begrüßten Fury in the Slaughterhouse, Hansi Hinterseer, San2 & His Soul Patrol featuring Ami Warning sowie Toni Bartl und seine Alpin Drums, den Hornisten Felix Klieser und den Kinderchor des Münchner Staatstheaters am Gärtnerplatz. Der eigens von Orchesterleiter und Komponist Thilo Wolf komponierte Titel „Der blaue Stern“, interpretiert von der jungen fränkischen Jazz-Sängerin Judith Geissler gemeinsam mit Kindern aus Fürther Schulen, feierte bei der Gala Premiere. Die "Meistersinger von Nürnberg", der parteiübergreifende Chor bayerischer Politiker, sangen in diesem Jahr den Weihnachtsklassiker "Alle Jahre wieder".