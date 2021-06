Rekord-Spendenergebnis 6,53 Millionen Euro für Kinder in Not

"Gutes tun ist leicht, wenn Viele helfen. Ich durfte das heute selbst am Spendentelefon erleben und bin beeindruckt von der Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit so vieler Menschen in Bayern. Ich danke allen sehr herzlich, die auch in diesem Jahr wieder für die Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks ihr Herz und ihre Brieftasche geöffnet und zu diesem beeindruckenden Spendenergebnis beigetragen haben."

"Gesundheit, Bildung, Lebensperspektiven – für all diese Punkte steht Sternstunden mit seinem Engagement. Das hohe Spendenaufkommen am Sternstunden-Tag zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um Kindern, die krank, behindert oder in Not geraten sind, langfristig zu einem besseren Leben zu verhelfen. Ohne die großartige Unterstützung, die wir Jahr für Jahr von allen Spenderinnen, Spendern und Ehrenamtlichen erfahren, wäre dies nicht möglich. Deshalb sagen wir im Namen aller Sternstunden-Kinder von Herzen: Danke!"

Am Freitag, 9. Dezember 2016, widmete der BR sein Programm Kindern in Not: Am großen Sternstunden-Tag berichteten Hörfunk, Fernsehen und Online über Projekte, die von Sternstunden, der Benefizaktion des BR, unterstützt werden, und riefen zu Spenden auf. Bereits um kurz nach 11 Uhr war die erste Million erreicht. Der Tag fand seinen Abschluss am Abend mit einer glanzvollen Gala live aus der Frankenhalle in Nürnberg mit vielen prominenten Gästen. Die Moderatoren Sabine Sauer und Volker Heißmann begrüßten Chris de Burgh, Luise Kinseher, Max Giesinger, Sebastian Horn und seine Bananafishbones, die Nürnberger Symphoniker, die gemeinsam mit John Davis und fränkischen Kinderchören auftraten, sowie die Sopranistin Regula Mühlemann. Die „Meistersinger von Nürnberg“, der parteiübergreifende Chor bayerischer Politiker, sang zu „Fröhliche Weihnacht überall“.