Gleiches Rekord-Spendenergebnis wie im Vorjahr Sternstunden-Tag: 6,32 Millionen Euro für notleidende Kinder

Der Sternstunden-Tag des Bayerischen Rundfunks hat in diesem Jahr mit 6,32 Millionen Euro denselben Spendenbetrag wie in 2014 erzielt. Die Spendenbereitschaft der Zuschauer und Zuhörer war wieder überwältigend. Den ganzen Tag über standen am Freitag, 11. Dezember 2015, Kinder in Not im Mittelpunkt der Programme des Bayerischen Rundfunks.