Bilanz 2014 Rekord von 6,32 Millionen Euro für Kinder in Not

Mit 6,32 Millionen Euro wurde der bisher höchste Spendenbetrag in der Geschichte des Sternstunden-Tags des Bayerischen Rundfunks erzielt. Sabine Sauer, Moderatorin der Sternstunden-Gala, gab am 17. Dezember 2014 in der Abendschau das endgültige Spendenergebnis öffentlich bekannt.

"Gerade in Zeiten von weltweiten Krisen und großen Flüchtlingsströmen wollen wir uns besonders für notleidende Kinder engagieren. Auch in Bayern sind wir zunehmend mit den Auswirkungen von Krieg und Gewalt konfrontiert. Die außergewöhnlich große Spendenbereitschaft am Sternstunden-Tag ist ein wunderbares Zeichen der Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit vieler Menschen in Bayern. Ich danke allen sehr herzlich, die zu diesem beeindruckenden Spendenergebnis beigetragen und so geholfen haben, die Not der Kinder zu lindern." Ulrich Wilhelm, Intendant des Bayerischen Rundfunks

Einen ganzen Tag lang war am Freitag, 12. Dezember 2014, in den Hörfunk- und Fernsehprogrammen sowie im Onlineangebot des Bayerischen Rundfunks über Aktionen und Hilfsprojekte für bedürftige Kinder berichtet und zu Spenden aufgerufen worden. Rund 65.000 Menschen spendeten telefonisch und online. Aufgrund technischer Probleme hatte das System zunächst jedoch nicht alle Spenden direkt erfassen können. Die Daten von mehr als 4.000 Anrufern wurden inzwischen nachträglich eingegeben.

"Das beeindruckende Spendenaufkommen ist Anlass zur Freude und Dankbarkeit allen Spenderinnen und Spendern sowie allen Ehrenamtlichen gegenüber. Wenn es durch den Sternstunden-Tag gelungen ist, die Menschen zu berühren und für Themen wie Kinderrechte, Kinderschutz, Kindergesundheit zu sensibilisieren, dann wird der Tag über das grandiose Spendenergebnis hinaus seine nachhaltige Wirkung entfalten. Denn das Wohl unserer Kinder sollte immer ein zentrales Interesse unserer Gesellschaft sein, nicht nur am Sternstunden-Tag, sondern über die Zeit hinaus." Thomas Jansing, Initiator und Geschäftsführer Sternstunden e.V. und Prof. Dr. Thomas Gruber, Vorsitzender Sternstunden e.V.

An den Telefonen in den Spendenzentralen im Münchener Funkhaus und in der Messe Nürnberg saßen u.a. Franz Xaver Bogner, Martina Ertl-Renz, Wolfgang Fierek, Michael Fitz, Andreas Giebel, Uschi Glas, Luise Kinseher, Michaela May, Axel Milberg, Thomas Ohrner, Dieter Reiter, Alfons Schuhbeck, Christian Ude, Stephan Zinner sowie zahlreiche Hörfunk- und Fernsehmoderatoren des Bayerischen Rundfunks. Darüber hinaus waren rund 1.600 ehrenamtliche Helfer für den Sternstunden-Tag 2014 im Einsatz und leisteten ihren Beitrag zum großartigen Spendenergebnis.

Aufgrund der Überlastung der Technik konnten nicht alle Spenden am Sternstunden-Tag im System erfasst werden. Diese wurden aber manuell nachträglich eingegeben - keine Spende des Sternstunden-Tags ist verloren gegangen! Unter allen Spendern, die mehr als 10 Euro gegeben hatten, wurde ein Auto verlost. Die Auslosung sollte ursprünglich in der Sternstunden-Gala am vergangenen Freitag in Nürnberg stattfinden. Die Ziehung wurde jedoch verschoben, bis alle Spender im System eingetragen waren. Ca. 50 freiwillige Helfer, Ehrenamtliche und Mitarbeiter/innen des Sternstundenbüros haben am Wochenende und am Montag die erforderlichen Daten erfasst.