Sternstunden-Spendenrekord 2012 5,96 Millionen Euro für Kinder in Not

"Knapp 6 Millionen Euro für Kinder in Not sind ein sagenhaftes Ergebnis. Das Mitgefühl, das sich in den Spenden ausdrückt, die Zahl der Anrufe am Sternstunden-Tag und das aufopfernde Engagement aller Helfer sind überwältigend. Ich danke allen herzlich, die sich beteiligt haben."