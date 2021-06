25 Jahre Sternstunden (Ich wünsch dir) Sternstunden - der BR-Benefizsong

Seit 25 Jahren steht Sternstunden – die Benefizaktion des BR – im Zeichen der Hilfe für Kinder in Not. Zum Jubiläum gibt es jetzt einen eigenen Song: Die Ballade "(Ich wünsch dir) Sternstunden – der BR-Benefizsong" läuft jetzt in allen Radioprogrammen des BR, im BR Fernsehen und ist auch online eingebunden – sogar in mehreren Versionen. Für die Umsetzung konnten bekannte Künstler wie Christina Stürmer, Claudia Koreck, Mathias Kellner, Sebastian Winkler, Sascha Seelemann, Sänger aus dem BR-Chor und das Münchner Rundfunkorchester gewonnen werden.