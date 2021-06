Sterne gegen Spenden Auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt

Auf dem Christkindlesmarkt in Nürnberg verteilen wieder ehrenamtliche Helfer gemeinsam mit prominenten Sternstunden-Paten, Politikern, Künstlern und BR-Moderatoren am Sternstunden-Stand im Krippenhof selbst gebastelte Sterne gegen Spenden.

In der Weihnachtszeit kommen wieder viele Prominente an den Stand von Sternstunden, um Geld für notleidende Kinder zu sammeln – u.a. Dr. Ulrich Maly, Barbara Stamm, Joachim Herrmann, Karin Seehofer, Marga Beckstein, Christian Ude, Elmar Wepper, das Nürnberger Christkind Barbara Otto, Alfons Schuhbeck, die Altneihauser Feierwehrkapell’n, Volker Heißmann, Lizzy Aumeier, Sebastian Reich mit seiner Nilpferddame Amanda und die Spieler des HC Erlangen. Außerdem helfen Schauspieler von "Dahoam is Dahoam", "Sturm der Liebe"“ und dem "Franken-Tatort" sowie viele Moderatoren und Reporter des Bayerischen Rundfunks.

Die Übersicht der prominenten Helfer am Sternstunden-Stand 2015:

Am Bayern 1-Regionaltag am Montag, 30. November, unterstützen die Moderatoren Birgitt Rosshirt und Jürgen Lassauer aus dem Studio Franken das Team am Sternstunden-Stand. Erstmals dabei ist in diesem Jahr am Freitag, 4. Dezember, Bayern plus mit Moderator Harry Blaha.

Am großen Sternstunden-Tag am Freitag, 11. Dezember, wenn in Hörfunk, Fernsehen und den Onlineangeboten des Bayerischen Rundfunks den ganzen Tag zu Spenden für Sternstunden aufgerufen wird, wird auch in Nürnberg kräftig gesammelt: Nicht nur das "Wir in Bayern"-Team, sondern auch Eberhard Schellenberger, Leiter des Regionalstudios Mainfranken, und die Fränkische Weinkönigin Kristin Langmann nehmen die Spendenbüchsen in die Hand.

Am Montag, 14. Dezember, versteigern die Bayern 3-Moderatorinnen Christine Rose und Simone Faust Promi-Sterne, diesmal unter anderem signiert von Til Schweiger, Michael "Bully" Herbig, Conchita Wurst oder Sarah Connor. Alexander Shelley, Chefdirigent der Nürnberger Symphoniker, wird am Freitag, 18. Dezember, Sterne für den guten Zweck verteilen und von seinen Erlebnissen am Stand in einer Live-Schalte um 16.15 Uhr in der Sendung "Leporello" auf BR Klassik erzählen.