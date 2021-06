Medienpädagogik im Unterricht Das neue Online-Spiel zum dualen Rundfunksystem

Deutschland hat ein duales Rundfunksystem. Doch was genau bedeutet das eigentlich? Um Jugendlichen die Grundzüge des dualen Rundfunks spielerisch näher zu bringen, hat die gemeinsame Online-Bildungsplattform "so geht MEDIEN" von ARD, ZDF und Deutschlandradio in Zusammenarbeit mit dem SWR das Kartenspiel "Auf Sendung!" entwickelt. Nun ist es auch als Online-Version verfügbar.