"so geht MEDIEN" Kreative Online-Schulstunden gestalten

Seit einiger Zeit findet Schule sowohl für Kinder als auch Lehrkräfte zu Hause mit Computer, Laptop oder Tablett statt. "so geht MEDIEN", die gemeinsame Informationsplattform von ARD, ZDF und Deutschlandradio, unterstützt Lehrkräfte dabei, ihren digitalen Unterricht mit kreativen und interaktiven Schulstunden zu gestalten. Dafür hat "so geht MEDIEN" zwei Online-Schulstunden zu den Themen "Influencer*innen" und "Fake News" entworfen. Vor allem für Vertretungsstunden sind sie eine abwechslungsreiche Alternative und lassen sich schnell und einfach realisieren. Wie genau sieht das aus?

Bunt, persönlich und effektiv

Was bietet sich besser an, als in so herausfordernden digitalen Zeiten das kritische Medienwissen weiter zu vertiefen? Lehrkräfte haben mit den Schulstunden von "so geht MEDIEN" die Möglichkeit, einfach und effektiv ihren Klassen zu den Themen "Influencer*innen" und "Fake News" Medienkompetenz zu vermitteln – extra für den Unterricht zu Hause. Dabei setzen sich die Schülerinnen und Schülern mit folgenden Fragen auseinander: