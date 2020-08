radioMikro als Vorbild Am Mischpult in der Spielstadt Mini-München

Mini-München ist alle zwei Jahre in den ersten drei Sommerferien-Wochen eine der Lieblings-Veranstaltungen der Kinder in Bayern. Kinder zwischen 7 und 15 Jahren eifern in der Spielstadt dem Leben von Erwachsenen nach und arbeiten in mehr als 100 verschiedenen Berufen, zum Beispiel als Kellnerin bzw. Kellner, Politikerin bzw. Politiker, Gärtnerin bzw. Gärtner – oder eben auch als Reporterin oder Reporter beim Radio.

Das Motto im Corona-Jahr: "Mini-München findet Stadt!"

Maske-Tragen gehörte im Jahr 2020 auch in der Spielstadt dazu. Vor allem, wenn es mal enger zuging, wie hier in der Mini-München-Bank.

In diesem Sommer war Corona-bedingt natürlich alles etwas anders – und stand unter dem Motto "Mini-München findet Stadt!". Die Spielstadt war diesmal keine Großveranstaltung an einem Spielort, sondern auf etwa 40 Standorte in der ganzen Stadt verteilt – vom 27. Juli bis zum 14. August haben rund 12.000 Kinder und Jugendliche mitgespielt.

BR-Kinderfunk war Kooperationspartner

Der Radio-Spielbetrieb war drei Wochen lang im Gasteig-Foyer angesiedelt. An den Redaktionstischen wurde natürlich fleißig recherchiert.

Die Kinderfunk-Redaktion des Bayerischen Rundfunks war als Kooperationspartner des Veranstalters "Kultur und Spielraum" zum fünften Mal in der Spielstadt dabei. Sie unterstützte die Mini-Münchner "Bevölkerung" dabei, ihre eigene Radiosendung zu machen. Jeden Tag waren zwei BR-Journalistinnen oder Journalisten in der Medienredaktion im Gasteig vor Ort – und die Kinder lernten, wie man Beiträge fürs Radio macht.

Zum ersten Mal: Liveradio für die Spielstadt

Kinderreporter sammelten in der Spielstadt jede Menge O-Töne für die Radiosendungen.

Während "radioMikro Mini-München" in den vergangenen Jahren immer als "Frühstücks-Podcast-Sendung" konzipiert war, setzte das Radio diesmal stärker auf Aktualität. Zwischen 11.00 Uhr und 16.00 Uhr streamte "radioMikro Mini-München" zu jeder vollen Stunde fünf bis zehn Minuten live im Internet Nachrichten und kleine Zuspielungen. Wer wissen wollte, was in der Spielstadt los war, hat "radioMikro Mini-München!" gehört. Die Sendungen fanden unter den jungen Mini-Münchnerinnen und Mini-Münchnern ein großes Publikum.

Kampf gegen Fake-News

Aufgrund der vielen dezentralen Spielorte fehlten oft Informationen und es kursierten immer häufiger Falschmeldungen, was an den 40 Standorten stattgefunden hat. Umso wichtiger, dass es zuverlässige, gut recherchierte Radiomeldungen gegeben hat! Und es gab viel zu berichten: Von kleinen Spielgeldbetrügereien, romantischen Hochzeiten und unerwarteten politischen Entwicklungen. Nach Unregelmäßigkeiten bei der Bürgermeister-Wahl erwägte der West-Teil der Spielstadt nach britischem EU-Austritt-Vorbild einen WEXIT…

Wer hören will, wie professionell die Kinder live moderierten und aktuelles politisches Geschehen zusammengefasst und kommentiert haben, kann in eine der Sendungen hier reinhören.