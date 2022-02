PRIX JEUNESSE 2022 Die Finalisten stehen fest

Wie international der Wettbewerb ist, lässt sich an der Zusammensetzung der Finalrunde ablesen: Aus 41 Ländern aller Kontinente kommen die Sendungen des diesjährigen Wettbewerbs, darunter Staaten wie Montenegro oder Haiti. Der PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL gilt weltweit als die Qualitätsauszeichnung für herausragendes Kinderprogramm. Das Land, das die meisten Finalprogramme stellt, ist in diesem Jahr Großbritannien mit neun Sendungen, dicht gefolgt von den Niederlanden mit acht.

Sechs Finalisten aus Deutschland

Auch Deutschland ist gut vertreten und schickt sechs Programme in die Finalrunde. Kinderprogramme des Bayerischen Rundfunks haben es dieses Jahr leider nicht ins Finale geschafft. Dafür andere spannende deutsche Sendungen für junges Publikum. So zum Beispiel ein neues Format des KiKA, "Moooment!", eine Sketch-Comedy, die Kinder für rassistische Alltagssituationen sensibilisieren will. Außerdem: die langjährige Serie "Die Sendung mit dem Elefanten", und zwar mit der Spezialausgabe "Wir kriegen ein Baby".

Die deutschen Programme im Finale: @Kalinka08 - Melde dich bitte

ZDF / KiKA



"Wenn nicht ihr, dann wir" - Nina kämpft! Gegen Plastikmüll

Südwestrundfunk



Maxim - Der Grösste Telekult

Film- und Medienproduktion GmbH



Am Limit?! Jetzt reden WIR!

Hessischer Rundfunk



Moooment!

KiKA



Die Sendung mit dem Elefanten - Spezialausgabe "Wir kriegen ein Baby"

Westdeutscher Rundfunk

Neue digitale Screening-Plattform

Coronabedingt fand die Vorauswahl komplett digital statt. Die Vorauswahl komplett online durchzuführen, war eine neue Erfahrung für das Team des PRIX JEUNESSE und auch für die internationalen Jurorinnen und Juroren. Dank einer tollen Zusammenarbeit mit den BR-Kolleginnen und -Kollegen von den Zentralen Mediensystemen und 4media konnte eine Screening-Plattform mit allen Filmeinreichungen angeboten werden, die den Jurorinnen und Juroren das Screening der fast 400 Sendungen leicht gemacht hat. Und so sehr die Jury auch das Zusammenkommen in München vermisst hat, konnten sie der digitalen Variante auch so manch gute Seite abgewinnen. "Man konnte die Einreichungen tiefgehender beurteilen und sich stärker mit ihnen auseinandersetzen", so Alison Stewart, britische Jurorin der Kategorie Up to 6 Fiction.

"Es ist eine wahre Herausforderung jedes Stück zu beurteilen. Aber es ist unglaublich bereichernd sich mit den Programmen detailliert auseinanderzusetzen und zu sehen, wie unterschiedlich Geschichten auf der ganzen Welt erzählt werden." Lene Neckel (SWR), dieses Jahr erstmals Teil der PRIX JEUNESSE Jury

Hochqualität im internationalen Kinderfernsehen

David Kleeman aus den USA, langjähriger PRIX JEUNESSE Juror, hat zwar das gemeinsame Screenen und Debattieren vermisst.

"Das Herz des PRIX JEUNESSE sind jedoch die Programme, und egal, ob man zusammen oder getrennt schaut - es ist eine enorme Freude, so viel Kreativität und Respekt für Kinder in unterschiedlichsten Ecken der Welt zu sehen." David Kleeman, langjähriger PRIX JEUNESSE Juror aus den USA

Und genau das ist es, was den PRIX JEUNESSE ausmacht: Er bietet Einblicke in eine unglaubliche Vielfalt an Hochqualität im internationalen Kinderfernsehen.

So geht es jetzt weiter

Eine Liste der Finalprogramme ist ab sofort auf der Webseite des Festivals zu finden: https://prixjeunesse.de/prix-jeunesse-international-2022/