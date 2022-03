Projektauftakt "MünchenHören" "Bewegung für alle und überall!"

Knapp 300 Schülerinnen und Schüler verfolgen die Auftaktveranstaltung am 16. März zu MünchenHören gebannt am Bildschirm in ihren Klassenzimmern. Eigentlich sollten sie alle im Studio 1 sitzen und selbst auf die Bühne gehen, um ihre Pläne für MünchenHören zu präsentieren, doch auch dieses Mal muss der Auftakt wieder online stattfinden. Bereits zum 13. Mal veranstaltet die Abteilung Medienkompetenzprojekte das medienpädagogische Projekt MünchenHören gemeinsam mit dem Pädagogischen Institut der Landeshauptstadt München und der Stiftung Zuhören.

Von: Geli Schmaus, Projektleitung MünchenHören, Medienkompetenzprojekte