Underwater Filmfestival Preisgekrönte Unterwasser-Bilder

In sieben Kategorien wurden in diesem Jahr auf dem renommierten Underwater Filmfestival Preise vergeben. Festivalleiter Milorad Djuknic ehrte mit dem Preis in der Kategorie "Professional Productions" den Film "Die Karibik - im Rhythmus des Lebens - Jäger", eine Folge der fünfteiligen BR-Koproduktion mit Arte, NDR, WDR und ORF.

Seltene Hai-Aufnahmen in 1.000 Meter Tiefe

Das Team war über 100 Drehtage in den entlegensten Winkeln der Karibik unterwegs. Im Dschungel Mexikos genauso wie in einem Mini-U-Boot in über 1.000 Meter Tiefe Aug in Aug mit dem bisher kaum gefilmten Sechskiemer-Hai.