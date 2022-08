UMSICHT-Wissenschaftspreis Jenny von Sperber für ARTE-Format "42" ausgezeichnet

Mindestens die Hälfte des Sauerstoffs, der sich jetzt in unserer Lunge befindet, ist von Algen gemacht. Algen binden Kohlenstoff im Meer, können Flugzeuge antreiben, schnell wachsende Nahrung und neue medizinische Wirkstoffe liefern. Welche Rolle werden sie also in Zukunft spielen und können sie tatsächlich "die Welt retten?". Für ihren Film traf die Autorin Jenny von Sperber Forscherinnen und Forscher in Deutschland und Frankreich und entdeckte mit ihnen die verblüffenden Fähigkeiten der Algen.