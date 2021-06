Hildegard-von-Bingen-Preis BR freut sich über Auszeichnung für Ulrich Wilhelm

Ulrich Wilhelm, der Intendant des Bayerischen Rundfunks ist der diesjährige Preisträger des renomierten Hildegard-von-Bingen-Preis für Publizistik. Das Kuratorium würdigte in seiner Begründung Wilhelms Konzept der "Trimedialität" und sieht in ihm "einen der bedeutenden Gestalter und Vordenker in den Welten von Kommunikation, Information und Publizistik".