Tagesthemen-Awards Zwei Preise für den BR

In der Rubrik Kultur wurde Klaus Lesches Filmkritik zu "Landauer" als bester Beitrag ausgezeichnet. Die Moderation kündigte Lesche als Edelfeder der BR-Aktualität an: "Er schafft es, in seinen Beiträgen Filme neu und oft besser zu erzählen." Der Nachrichtenmann hegt schon lange eine heimliche Liebe für den Film, auch für den schlechten: "Je schlechter der Film, desto lustiger der Beitrag", so Lesche.