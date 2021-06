Medienpreis Mittelstand BR holt wieder ein Triple

Schon zum zweiten Mal in diesem Frühjahr hat der BR bei einem Journalistenpreis das Triple geholt. Nach den CIVIS-Medienpreisen haben BR-Redaktionen beim Medienpreis Mittelstand abgeräumt - in den Disziplinen TV, Radio und Online haben sie jeweils den ersten Preis gewonnen. Am 11. Mai wurden zwei der begehrten Trophäen in Berlin an PULS und eine an Bayern 2 vergeben.

Von: Nico Brugger, PULS