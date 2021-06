TOM-Medienpreis an Dagmar Penzlin Platz für Träumer und Poeten

Ein facettenreiches Feature

Die Autorin Dagmar Penzlin hat dies zum Ausgangspunkt ihres Feature "Du lebst in meiner Klage" genommen. Sie zeigt, wie aktuell diese "Kindertotenlieder" sind und wie sie bis heute die Gefühle trauernder Eltern einfangen. Das gelingt der Autorin in Gesprächen mit der Trauerbegleiterin Isabel Schupp, die selber eine Tochter verloren hat, aber auch durch die Deutungen der Musikwissenschaftlerin Ivana Rentsch und des Baritons Thomas Hampson, der Mahlers "Kindertotenlieder" mit den Wiener Philharmonikern unter Leitung von Leonard Bernstein aufgenommen hat. So ergibt sich ein facettenreiches Feature, das die Ebenen der Poesie und der Musik zusammenführt mit den Emotionen der betroffenen Eltern, ohne aber ins Sentimentale abzugleiten.