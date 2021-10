Student Academy Awards 2021 BR-Koproduktion "Adisa" mit Studenten-Oscar in Silber ausgezeichnet

Am 21. Oktober 2021 ist die BR-Koproduktion "Adisa" bei der Verleihung der "Student Academy Awards" in Los Angeles mit einem Studenten-Oscar in Silber ausgezeichnet worden. Der 30-minütige Kurzspielfilm entstand unter der Regie von Simon Denda nach einem Drehbuch von Laura Anweiler und in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk, Redaktion Claudia Gladziejewski.