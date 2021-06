Bayerische Staatsmedaille Hohe Auszeichnung für Florian Guthknecht

Für sein jahrelanges journalistisches Engagement hat der Regisseur und Filmemacher Florian Guthknecht am Donnerstag die "Staatsmedaille für Umwelt- und Verbraucherschutz" bekommen. Die Auszeichnung, für die man sich weder bewerben noch vorgeschlagen werden kann, wird an höchstens 15 Personen im Jahr verliehen, die sich für Bayern und von Bayern aus für Umwelt und Verbraucher engagieren. In diesem Jahr wurde sie nur acht Mal vergeben. Es ist die höchste Auszeichnung, die der bayerische Staat in diesem Bereich ausgeschrieben hat.

Von: Tanja Fieber, Faszination Wissen, Planet Wissen