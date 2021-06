Prix Jeunesse International 2018 Kinderjury verleiht die "Goldenen Elefanten"

Die beiden begehrten Preise der Kinderjury beim PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL gehen 2018 in der Kategorie Fiction an die britische TV-Serie "JAMIE JOHNSON" und in der Kategorie NonFiction an die WDR-Produktion "WORLD TOUR GERMANY". Bei der feierlichen Abschlussgala des weltweit größten und ältesten Kinder- und Jugendfernsehfestivals überreichten am Mittwoch, den 30. Mai im Münchner Löwenbräukeller Mitglieder der Kinderjury von Radio Feierwerk den Regisseur*innen die "Goldenen Elefanten" - das eigens kreierte Symbol dieses ganz besonderen Preises, der erstmals im Jahr 2000 vergeben wurde.