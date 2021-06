Bundesvereinigung Deutscher Orchesterverbände BR freut sich über Hans-Lenz-Medaille 2016

Die Hans-Lenz-Medaille wurde im Jahr 2006 anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Bundesvereinigung Deutscher Orchesterverbände gestiftet. Sie wird einmal jährlich an Persönlichkeiten oder Institutionen vergeben, die sich in besonderer Weise um die breite Verankerung der Musik in der Gesellschaft, die Wertschätzung des Amateurmusizierens und insbesondere für die kulturelle Jugendbildung verdient gemacht haben.



Die Medaille erinnert an Hans Lenz, den dritten Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Orchesterverbände und ersten Bundesminister für wissenschaftliche Forschung. Bis heute gültig ist seine Maxime „Nur Forschung und Bildung retten unsere Zukunft!“



Bisherige Preisträger:



Prof. Dr. Hans-Walter Berg

Dr. Gerti Peters

Prof. Martin Maria Krüger

Prof. Dr. Hans Günther Bastian

Sir Simon Rattle

José Antonio Abreu

Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV) und Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR)

Staatsminister a.D. Prof. Dr. h.c. Bernd Neumann

Arnold Kutzli

Bayerischer Rundfunk