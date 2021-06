US-Journalistenpreis Philip Meyer Award für BR Data

Ein Saal voll mit 1.000 Datenjournalisten, das kann es nur auf der NICAR geben. Die Konferenz ist ein Pflichttermin für alle Journalisten in den Vereinigten Staaten, die investigativ mit Daten arbeiten oder Computer-gestützte Recherchen betreiben – darunter mehrere Gewinner des Pulitzer Prize. Vor dieser Kulisse wurde BR Data in Chicago mit dem dritten Platz bei den Philip Meyer Awards ausgezeichnet. Prämiert wurde die Geschichte " Hanna und Ismai l", eine Kooperation von BR Data und Spiegel Online zur Diskriminierung auf dem deutschen Mietmarkt.

Novum in der Award-Geschichte

Oliver Schnuck, Ulrike Köppen, Robert Schöffel und Doug Haddix (v.l.) bei der Preisverleihung

Bemerkenswert ist die Auszeichnung nicht nur deshalb, weil die Konkurrenz beim Philip Meyer Award aus Schwergewichten wie der New York Times oder der Washington Post besteht, sondern weil sie zum ersten Mal überhaupt an ein Team ging, das nicht aus den USA kommt. Das hob auch Doug Haddix, der Direktor der US-Journalistenorganisation IRE (Investigative Reporters and Editors) in seiner Rede bei der Preisverleihung hervor. Die Plätze eins und zwei wurden an Chicago Tribune und ProPublica vergeben. Der Award wird seit 2005 jedes Jahr zu Ehren des inzwischen emeritierten Journalismus-Professors Philip Meyer vergeben. Meyer gilt als einer der Väter des Datenjournalismus.