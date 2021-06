Naturvision Filmfestival Filmpreis Bayern für Doku übers Ampermoos

"Es ist nur ein kleines, unscheinbares Naturschutzgebiet südwestlich von München – übrig geblieben von einem einstmals riesigen Niedermoorgebiet und jetzt eingeklemmt zwischen Autobahn und Bundesstraßen. Gerade mal ein paar Hektar nasse Wiesen sind es, die für Brachvogel, Rohrammer & Co zur letzten Zuflucht geworden sind. Aber auch sie sind es wert, dass Naturschützer ihnen all ihre Kraft widmen, immer nach dem Motto: Wer die kleinen Probleme nicht anpackt, wird an den großen erst recht scheitern. Liebevoll zeichnet der Autor ein Porträt der Landschaft und ihrer Beschützer, begleitet sie über das Jahr und erlebt mit ihnen Höhen und Tiefen."