Laura Beck ausgezeichnet Capriccio erhält begehrten Literaturpreis "LiteraVision"

Laura Beck gelingt es, diesen vielschichtigen Roman in kurzen sechs Minuten filmisch einzufangen und den Zuschauern auf besonders intensive Weise nahe zu bringen. Sie gibt einem Obdachlosen das Wort, der einer der Protagonisten des Romans sein könnte, und verbindet seine Lebensgeschichte gekonnt mit Zitaten aus dem Roman und eindrucksvollen Kommentaren des Autors. Wie schnell man aus einem normalen Leben herausfallen kann, wie schwer es ist, wieder zurückzufinden, was es bedeutet, auf der Straße zu leben – das ganze Spektrum des Romans nimmt Laura Beck inhaltlich, emotional und in einer eigenständigen, persönlichen Bildsprache in den Blick. So vermittelt sich nicht nur das Anliegen des Autors, das Narrativ zu brechen, der Einzelne sei an seiner prekären Existenz selbst Schuld, es vermittelt sich auch die Würde der Menschen, die ohne Zuhause sind, und es vermittelt sich hervorragend die gesellschaftliche Relevanz von Literatur.