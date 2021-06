Medienpreis Der Umweltkriminalität auf der Spur

Umweltkriminalität als Dauerbrenner

"Ulrike Schweizer hat maßgeblich dazu beigetragen, dass das Thema Umweltkriminalität 2015 nicht nur kurz in den Medien aufgetaucht ist, sondern dass es dort geblieben und zu einem großen Thema geworden ist. Sie ist eine hoch engagierte Journalistin, die nicht davor zurückschreckt, den Finger in die Wunde zu legen."

Spezialeinheit gegen Umweltkriminalität

Der Beitrag über die getöteten Luchse wurde bei der Preisverleihung gezeigt.

Auch in die der Ermittler. In den Abendschau-Beiträgen von Ulrike Schweizer kamen mehrere entsetzte Naturschützer zu Wort, die lasche Polizeimethoden kritisierten. Spurensicherung am Tatort? Bei Wilderei offenbar fast immer ein Fremdwort. Mehrfach erlebte Ulrike Schweizer bei ihren Recherchen Polizisten, die nicht einmal wussten, dass geschützte Tiere in ihrem Gebiet getötet worden waren. Ulrike Schweizer habe die Forderung des LBV nach einer speziell ausgebildeten Polizeieinheit thematisiert, so Beran. Seit andere EU-Länder solche Einheiten hätten, sei dort die Aufklärungsquote rapide gestiegen – während in Bayern Umweltkriminalität sehr selten aufgeklärt werde.