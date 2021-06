Medienpreis der Depressionshilfe Auszeichnung für PULS TV

"ausderklapse" twittern baut Uwe auf

Um beides zu zeigen, begleitet PULS-Reporter Sebastian Meinberg zwei Depressionserkrankte, die gegensätzliche Erfahrungen mit Social Media machen. Während die Journalistin Kati Krause unter dem Druck vom ständigen Online-sein leidet, zieht Softwareentwickler Uwe Hauck Positives aus dem Feedback der Community. Als er in seiner Zeit in der Psychiatrie beginnt unter dem Hashtag "ausderklapse" offen über seine Krankheit und den Alltag in der Psychiatrie zu twittern, sind die Rückmeldungen überwältigend. Das Feedback baut ihn auf, er tauscht sich mit anderen Betroffenen aus und schafft es, gemeinsam mit der Community das Thema Depression ein Stück weit zu enttabuisieren. Kati Krause hingegen setzt auf konsequentes Abschalten. Das Dauerfeuer des Social Media-Alltags, die perfekten Leben der anderen, das Gefühl ständig up-to-date sein und möglichst täglich etwas Intelligentes und Witziges beitragen zu müssen, hält sie nicht mehr aus. Ihre persönliche Lösung: Apps auf dem Smartphone löschen und die Nutzungsdauer von Facebook per Browser Blocker radikal reduzieren.