Medienpreis Bundesarchitektenkammer Glückwunsch, Sabine Reeh!

Die Alpen - eine einzigartige, atemberaubende Landschaft. Genauso außergewöhnlich und beeindruckend ist die neue Baukultur, die hier entstanden ist: Traditionsbewusst und innovativ, regional verwurzelt und weltweit beachtet zugleich. Die vierteilige Filmreihe "Vom Bauen in den Bergen" fasst diese Entwicklungen erstmals länderübergreifend zusammen und zeigt eindrücklich, welche Bedeutung Architektur für das kulturelle Selbstverständnis aber auch den Wohlstand einer Region hat.

"In beeindruckenden, hochwertig gestalteten Bildern werden ganz außergewöhnliche Bauprojekte vorgestellt. Die Reihe ist hochprofessionell gemacht und von höchster handwerklicher Qualität. Wir waren uns sofort einig, dass hier eine preiswürdige Arbeit vorliegt."

Auf dem Gipfel mit Norman Foster und Zaha Hadid

Die besondere Topographie und das oft raue, unwirtliche Klima der Berglandschaften stellen Architekten vor große Herausforderungen. Nicht nur internationale Stars wie Zaha Hadid, Norman Foster, Herzog & De Meuron, Matteo Thun oder Peter Zumthor haben in den Alpen gebaut. Es sind vor allem junge, kreative Büros aus den Regionen, die in ihrer Heimat neue mutige Akzente setzen. Sie alle kommen in der Reihe zu Wort.