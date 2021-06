Medienpreis Luft- und Raumfahrt Bayern 2-Feature ausgezeichnet

"Stefan Geiers Feature ist ein funkisch interessant aufbereitetes Stück, das den Hörer mitnimmt in das Cockpit eines heutigen Verkehrsflugzeugs und ihn gleichzeitig entführt in eine künftige Welt, in der die Reisezeit zwischen Kontinenten dramatisch geschrumpft sein wird. Zukunftsgewandt entwickelt Geier eine Leidenschaft für das Thema, die den Hörer bindet und ihm in bester Radiomanier Wissen vermittelt und von der Zukunft träumen lässt."